ASCOLI Non finiscono le sorprese legate all'edizione 2024 del Carnevale. La sala Cola dell'Amatrice, base logistica dell'associazione che organizza l'evento e luogo dove si accoglieranno le iscrizioni al concorso mascherato, si è abbellita quest'anno di una ventina di sagome in legno, alte circa un metro e mezzo, coloratissime e di ottima fattura, realizzate dall'ascolano professor Alberto Costantini, probabilmente negli anni Sessanta, che rappresentano i protagonisti del Carnevale italiano da Pulcinella ad Arlecchino, da Balanzone a Pantalone e Colombina.

È stato Andrea Martelli, che anni fa le salvò dall'oblio e dalla sicura rovina, a concederle agli organizzatori del Carnevale. Andrea li ha conservati con cura in casa ed ora vuole che arricchiscano la coreografia della festa più pazza dell'anno. Del resto, queste sagome venivano affisse alle colonne dei portici di piazza del Popolo, per rendere più coinvolgente e colorato il Carnevale cittadino. Le sagome resteranno in vetrina fino a mercoledì 7 febbraio, poi l'idea è, tempo permettendo, di sistemarle sul palco allestito in piazza del Popolo per il concerto di Cristina D'Avena ed infine di posizionarli, al coperto, nelle due loggette di Palazzo dei Capitani che si affacciano sul salotto cittadino.

L'intenzione di Andrea è di donarle definitivamente alla città una volta che l'associazione Il Carnevale di Ascoli avrà trovato loro una adeguata e stabile sistemazione. Anzi, questo suo gesto vuole essere proprio uno sprone affinché anche al Carnevale di Ascoli sia concesso un adeguato e definitivo spazio espositivo dove raccontare attraverso immagini, documenti e materiale vario l'ultracentenaria storia. Nel suo archivio personale, Andrea Martelli custodisce anche una copia del settimanale che fu diretto da Luigi Feriozzi "Ascoli sette giorni" che nel numero del 24 febbraio 1979, dedica le pagine centrali al Carnevale di Ascoli. Un documento messo a disposizione dell'associazione.

