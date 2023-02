ASCOLI - Il carnevale prende il via. Oggi, l’edizione 2023 vivrà la prima delle due giornate clou. Record di gruppi iscritti - ben 118 - oltre alle maschere fuori-concorso, tra cui un gruppo al femminile di Pineto. Già ieri il centro era gremito di maschere iscritte alla sezione Omnia Bona che hanno inaugurato la gara con gag ispirate a temi di attualità quali: crisi idrica, cantieri e invasione dei cinghiali.

L’esilarante gruppo di Roberto Paoletti ha rappresentato i suini a prendere comodamente l’aperitivo al Meletti. Molte maschere hanno deciso di ironizzare sul ritorno del carnevale, dopo due anni di stop. Strepitosa l’idea di Ze’ Vagni e Company, intenti a “riguardarsi” per poter prendere parte al carnevale su consiglio dei medici. E oggi l’attualità sarà di nuovo messa alla berlina con mascherate sul caro bollette e le ristrutturazioni post sisma o sulle realtà culturali protagoniste in città: il Piceno Pop Chorn, il museo di Pina Coteca, Ascoli fritta.

Iscritti categoria A (minimo 10 elementi): Lu mercatì de la robba antica: ciaffe e pupazze è pigghiate vita; La f’rmata d’ lu postale... part o n’part; Gfié manca la parola; Sete sbagghiate a fa li cunde: la cultura seme nu; Eì rrevate lu Carnevale, chisce passa ancora a Natale; Se l’asculà te vuò sentì, capete na statua de Custandì; Galleria Pina Coteca: vendita all’asta opere famose; E’ Carnavali… Quanne lu sfasceme ss’albere de Natali?; Pos paga?; Hogwarts: nen è più li scole de na vodda; Pe li strade d’Ascule, né sfeda’ la sorte; Io Porto Cervo, tu porta ‘mbò chi ti pare; Jo li ciardì è secciesse nu casì; Me so rutte li palle. La categoria B (da 4 e 9 elementi): Ascoli Picenopoli: statte che ‘mmò ‘pparecchieme; Li cinghiale repelisce... dove chisce nen pelisce, Cantieropolo-Ascoli città dell’impalcultura 2023; Pineto di verde e d’azzurro; Se li spiecchie petesse parlà; Ce metteme nu filtre?; Piceno Pop Chorn; E’ fenita la pace dell’eremita; All’asculà lu sedà pe caretà… mugghie lu beve e lu ballà; Ch n’ge lu sa ch quanne fa lu mercatine piov?!?; Ascoli capitale della coltura 2024; Ss’è magnate pure lu cebborie.

La categoria C (da 2 a 3 elementi): Sme r’fierite; La liva sushi; Nella botte piccola ce sta lu vì buone… e ‘nfatti sta botticella c’ha fatte mbriaca’; Chesta o chesta?!?; Finché morte non ci separi..; Li sampietrì nen trova pace; Ogge ce staì nu sole che spacca li prete; I ricercatori della c…. picena; Resetta e Memena alla ricerca dell’acqua perduta; Ascoli nn’è più…mò è città de 100 gru; Back to the future; Gira la rota; Ciip e..; Quisse è geluse d’me; Lu atte e la volpe; Svegghiete m’buò che li madonne; Sti frechì nen se para; Ma st’isola ce sta o nen ce sta?; M’tira..; Nen tira se nen cogghie; Il metano ti dà una mano; Caro-energia: cresce il prezzo alla “pompa”; Li cenghiale in città è calate.. e mò na’ resuve manghe a schieppettate; Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola..; Chi fa da se fa pe tre; Ti raserò l’aiuola..; Risto-grillo; La mamma scostumata, la figlia sistemata; Fra’ Fiasco e lo spirito divino; Messina Denaro boss nazionale ad Ascoli in ospedale; Lu cappotte... de casa!; Il grillo... mangiante; Sta casa è na gabbia d’matte.

Categoria D (un elemento): La spendarella; Natale con i tuoi, Pasqua in clinica da noi; Me s’è pierse la coccia; La patata me fa’ ppeccià li lampadine; A furia de passeggià, la liva l’è fatta stracca’; So pegghiete la lebbre; Quist’ann pe prima me vogghie segna tra luglie e agoste li ferie da fa, So’ velute la bicicletta e mò pedala..perché lu pegge ve’ sempre arrete; Gallo cedrone; Me so misse in forma; Tutte me dice: conto su di te.. e che casio; Super Bonas 110%; Tu ce l’hai il sale in zucca? A me dice che tenghe li patate su n’testa; Pissicologo o pissichiatria… capa tu!, #ascolicttàdellafrittura – Squadra anti puzza; Che stu cadavere affianche nen me maschere; Lu vì fa male e gli insetti faì canta’. Categoria G (dagli 11 ai 24 anni): Pensali libea e nu ce seme l’bberate; Te so’ cchiappate che lu larde n’cuolle; Lu pa-llò. Categoria Baby (fino ai 10 anni): Rita Pavone; Le tagliatelle di nonna Pina; La regina delle nevi; Maradona: Ascoli Piceno città delle 100 torri gru; La principessa de casa.

Categoria Omnia Bona: Seme rifierite, Lu traduttò; Li cinghiale repelisce.. dove chisce ne pelisce; Natale con i tuoi,Pasqua in clinca da noi; La vedova di Carnevale; Resetta e Memena alla ricerca dell’acqua perduta: Repegghieteve sta croce; Back to the future; Famiglia Ingalls: la casa nella prateria; Le tagliatelle di nonna Pina; Pinocchio e li besciè; La principessa sul pisello; Me so sterat nen pozz iocà; Ogni giorno con i nonni è una favola!; Masha e Orso; Che è su’sa caciara?; So più brave de Silvan; Tocca a recapà li noce da li carrecigghie; L’aperegina di casa; So’ velute la bicicletta e mò pedala.. perché lu pegge vè sempre arrete; Ma dove sta ‘sa coda; La vogghia d’stdià; Se famo 3 a 3; Mascherina d’oro e Asene che vola a tutte quante fa gola; Il pilota e la nuova rossa Sf-23; Ascoli Piceno città delle cento torri... gru; So pierse lu file de lu discorse; Lu ngiampate; Lu cappotte de casa; Lu steward asculà sta dappertutto, pure a Sanremo; Ascoli nnì più.. mò è città de 100 gru; Il grillo mangiante!; Lu vì fa male e gli insetti fa cantà.