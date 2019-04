Carica nell'auto gli agnelli comperati per la Pasqua: multato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - E’ stato assolto per il reato di maltrattamenti ad animali ma non ha potuto evitare di essere multato per non aver rispettato le disposizioni che regolano il trasporto di animali all’interno di un autoveicolo. Una signora che risiede ad Ascoli si era recata nel vicino Abruzzo per acquistare, in vista dell’avvicinarsi della Santa Pasqua, due agnelli . A distanza di qualche giorno il pastore ha caricato sulla sua auto i due agnelli e si è diretto verso per recapitarli all’indirizzo indicato dall’acquirenteLungo la strada che conduce ad Ascoli è incappato in un posto di blocco dei carabinieri che stavano effettuando un normale controllo. Alla vista dei due agnelli i militari gli hanno contestato il reato di maltrattamenti ad animali ed elevato la multa per il mancato rispetto della norma sul trasporto animali all’interno dell’abitacolo della propria autovettura.