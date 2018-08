Evade dai domiciliari Sorpreso in un bar in centro a bere bevande alcoliche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno, impegnati in una mirata attività di controllo del territorio, hanno portato a termine un’operazione di servizio in Ascoli Piceno dove, nella serata di ieri, i militari hanno sorpreso un trentaseienne ascolano che nonostante gli arresti domiciliari era seduto a consumare bevande alcoliche in un bar del centro. Tra lo stupore degli altri avventori, l’evaso è stato condotto in caserma dove è stato dichiarato in arresto per evasione e trasferito nel carcere di Marino del Tronto.