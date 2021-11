Giovane di 26 anni non si ferma al posto di blocco, inseguito e bloccato dai carabinieri: non aveva mai preso la patente

ASCOLI - I carabinieri di Ascoli hanno inseguito nella notte scorsa un giovane automobilista di 26 anni che non si èp fermato a un posto di blocco. Dopo un inseguimento per le vie di Ascoli è stato intercettato e fermato. Si è così scoperto che non aveva mai preso la patente. Sempre nella notte i carabinieri hanno fermato un altro giovane di Montegallo, ubriaco al volante. Sottoposto ad alcoltest è merso che aveva nel sangue un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite di legge. Anche lui è stato denunciato alla magistratura ascolana.

