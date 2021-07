I carabinieri del Nas trovano 40 chili di pesce non tracciato: maxi multa allo chalet

SAN BENEDETTO - Quaranta chilogrammi di pesce privo di tracciabilità. E' quello che hanno trovato i carabinieri in uno chalet di San Benedetto. I militari, ieri sera, hanno infatti effettuato dei controlli a tappeto insieme al Nas di Ancona e ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel corso di una attività di monitraggio della situazione all'interno dei locali sia finalizzati a verificare il rispetto delle normative sul mantenimento degli alimenti, sia per quanto riguarda le regole anti covid. I controlli hanno visto i carabinieri ispezionare una quindicina di esercizi che fanno ristorazione, comprese alcune concessioni balneari. In una di queste è stato trovato quel pesce che ha portato ad una sanzione amministrativa di circa 1.500 euro al titolare dello chalet. Il pesce è naturalmente stato sequestrato.

