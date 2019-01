Nascondeva nell'auto un panetto di hashish Arrestato un giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Nel corso della notte i carabinieri di Ascoli hanno controllato un ventenne del posto, incensurato, colto mentre consumava hashish nella propria autovettura parcheggiata in centro. Insospettiti dal suo comportamento, i militari hanno deciso di perquisire l’abitazione dove hanno trovato un panetto di oltre un etto della stessa sostanza e materiale per il confezionamento delle dosi, tutto sottoposto a sequestro. Dopo essere stato accompagnato in caserma il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’azione dei carabinieri su tutto il territorio provinciale continuerà con mirati controlli soprattutto nei luoghi più frequentati dai giovani, anche al fine di incrementare la sicurezza stradale evitando che possano mettersi alla guida in stato di alterazione.