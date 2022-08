Ascoli, marocchino aggredisce i carabinieri con un coltello: i militari lo immobilizzano con il taser e lo arrestano

ASCOLI - Aggredisce i carabinieri con un coltello: arrestato dopo essere stato immobilizzato con una pistola elettrica, il taser. È accaduto nella tarda mattinata di venerdì 12, quando i Carabinieri della Stazione di Ascoli Piceno, supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno raggiunto un’abitazione del centro cittadino per dare esecuzione ad un a misura emessa dal Tribunale di sostituzione dell’obbligo di dimora nel Comune di Ascoli Piceno, con quella degli arresti domiciliari presso il reparto psichiatria a carico di un cittadino marocchino da anni residente nelle Marche che aveva già dato problemi al vicinato con comportamenti violenti.

APPROFONDIMENTI SANGUE SULLE STRADE Si schianta con la sua auto contro un muro per un malore: muore un commercialista di 45 anni L'AGGRESSIONE Picchiata dall’amico dopo una serata trascorsa insieme: ragazza di 21 anni finisce in ospedale I CONTROLLI Lotta allo spaccio: arrestate due persone trovate in possesso di hashish

Il magrebino, tuttavia, non ha preso bene la notizia e si è scagliato con ferocia contro i militari, prima colpendoli con calci e pugni per poi, estraendo un coltello acuminato, sferrare ripetuti fendenti che hanno attinto gli operanti, fortunatamente, sul giubbino antiproiettile, precauzionalmente indossato prima dell’intervento.

Colpito dagli impulsi elettrici

La resistenza e la violenza dell’uomo ha reso necessario l’utilizzo della pistola, il taser, un dispositivo classificato come “arma non letale” che fa uso di impulsi elettrici per impedire i movimenti del soggetto colpito facendone contrarre i muscoli, da poco entrato in uso anche in questa Provincia. Colpito dagli aghi elettrici, l’esagitato cadeva in terra rendendo possibile la sua immobilizzazione. L’uomo quindi è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno che ha già chiesto la convalida dell’arresto per tentato omicidio, resistenza e lesioni, è stato condotto presso una struttura sanitaria psichiatrica.