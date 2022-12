ASCOLI - «Sarà il Capodanno della ripartenza, una festa rivolta a tutti che servirà per attrarre tante persone, anche da fuori città». Con queste parole, il sindaco Marco Fioravanti è apparso orgoglioso di confermare l’evento in piazza del Popolo diretto artisticamente dal dj ascolano Alessandro Xiueref, in arte Asco, che vedrà in consolle vari nomi del settore: dai noti Marvin e Prezioso, al professionista Nicola Fasano sino ai disk jockey locali Totòrima e Roberto Mancini.

La presentazione del Capodanno in piazza, a cui hanno presenziato l’assessore Monia Vallesi e alcuni dei giovani coinvolti nell’organizzazione, curata dall’associazione Apply – Simone Alessandrini e Alessio Poli – è stata vivacizzata dalla presenza dello stesso Asco che, nello spiegare la genesi dell’appuntamento, rientrante in un pacchetto di serate commissionategli dall’Arengo, ha polemizzato sul fatto che la notizia dell’evento sia stata diffusa molto prima dell’ufficializzazione. «Lo spirito che anima questa serata è la stessa che ha caratterizzato lo scorso 10 settembre lo spettacolo Symphony of Caos in piazza: musica e spettacolarità» ha spiegato Xiuref, anticipando che anche a settembre 2023 Symphony of Caos tornerà con tanti artisti.

La serata di Capodanno, che nella conduzione è stata affidata a quattro ascolani emergenti - Giuseppe Lusso con Melissa Massetti, Iole Mazzone e Giorgia Fiori - è stata pensata per coinvolgere un pubblico di ogni età. «Per un tale motivo, prima della mezzanotte, abbiamo pensato a far cantare tutti i presenti grazie al karaoke» ha detto la Vallesi, entusiasta di poter affidare ad Asco tanti appuntamenti in città. Il dee jay e producer era già stato protagonista in piazza del Popolo nella primavera del 2020, per dare vita ad un dee jay set a porte chiuse per una raccolta di fondi pro Covid creata dalla Croce rossa.



«La notte di San Silvestro è una serata in cui si incontrano famiglie nel salotto cittadino. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, abbiamo pensato ad un evento di grande livello, dagli effetti speciali unici che lo farà diventare indimenticabile» ha evidenziato Fioravanti, sottolineando che per prendere parte alla serata verranno gruppi da varie parti d’Italia, a cominciare da giovani di Lecce, che hanno assicurato la presenza. Il Capodanno in piazza, a cui parteciperà la giunta comunale quasi al completo, rientra in quegli obiettivi che l’amministrazione comunale mette in campo per dare visibilità alla città oltre i suoi confini.