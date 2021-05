Il presidente della Repubblica Mattarella nomina l'imprenditore Faraotti cavaliere del lavoro

ASCOLI - L'imprenditore ascolano Battista Faraotti è stato nominato dal Capo dello Stato, Mattarella, cavaliere del Lavoro. Faraotti è fondatore e amministratore unico della Fa.In.Plast Srl, attiva nella produzione di materie plastiche in forma granulare. Operaio in un’azienda del settore, diviene in breve tempo responsabile dell’area tecnica. Nel 1993 dà vita al proprio progetto di impresa focalizzato nella produzione dei “compounds” per numerosi settori: cavistico-elettrico, idraulico, edile, arredamento, automotive, medicale e calzaturiero. Attraverso investimenti in ricerca, l’azienda sviluppa oltre 10.000 tipologie di prodotti, esportati in 60 Paesi. Ha ideato e depositato un brevetto internazionale che consente di ridurre gli scarti di produzione e abbattere l’impatto ambientale. Presso lo stabilimento di Campolungo di Ascoli sono attive 20 linee di produzione. Ha un export del 60% e occupa 120 dipendenti. E' stato azionista dell'Ascoli calcio.

