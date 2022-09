ASCOLI - Corse bus sperimentali e modifiche a percorsi e orari in arrivo, da oggi, per rispondere attraverso un potenziamento del trasporto pubblico alle criticità emerse sul fronte dei collegamenti e della viabilità nei primi giorni del nuovo anno scolastico. Correttivi e rimodulazioni che prenderanno il via, per volontà della Start, proprio per migliorare il servizio bus in questa fase complicata anche dalla presenza di cantieri e interdizioni al transito delle auto in zone strategiche per la viabilità come corso Trieste e la zona di via Tevere-ponte di San Filippo. Una scelta che prende corpo sulla scorta del costante confronto della società di trasporto pubblico con l’Arengo e con i dirigenti scolastici finalizzato proprio ad aggiustare il tiro. E tra le novità messe a punto c’è anche l’istituzione di una nuova corsa scolastica di collegamento tra via della Repubblica, Borgo Solestà e Porta Romana.



Dopo il test dei primi giorni di scuola e un resoconto sul fronte del trasporto pubblico, da oggi si attiveranno complessivamente una nuova corsa scolastica e modifiche di orari e di percorsi ad altre linee urbane che, comunque, sono importanti per il trasporto degli studenti nelle varie sedi scolastiche. Innanzitutto, come detto, da oggi partirà una nuova corsa scolastica al servizio soprattutto degli istituti nella zona di via Repubblica nell’orario di uscita di alcune classi. In particolare, il bus partirà alle 13,55 dal piazzale del distributore di carburanti Eni con fermate in viale Rozzi, allo stadio, in via Zeppelle, a Borgo Solestà e al cimitero per arrivare a Porta Romana. Una corsa aggiuntiva, dunque, che andrà ad integrare quelle che già servono la zona dove si trovano l’Iti Fermi e l’istituto agrario oltre ad altre sedi scolastiche comunque nelle vicinanze e che già dall’inizio di questo nuovo anno scolastico la Start ha implementato con un’ulteriore linea di collegamento con le scuole che orbitano tra San Filippo e Porta Maggiore.

La navetta

In particolare, si tratta di una navetta della linea 1 che ogni giorno fa la spola, tra la fermata in viale Rozzi (zona di San Marcello, all’altezza della rotatoria vicina al Conad) e il capolinea provvisorio individuata nella stazione di carburanti di viale della Repubblica, con fermate alla rotatoria San Marcello, all’altezza del locale Sushi Aotsuki posizionandosi sul lato ovest e davanti alla sede della Ciip posizionandosi sul lato sud. In questo modo, anche gli studenti che utilizzano la linea 2 volendo possono scendere all’Aci per poi usufruire di questa navetta della linea 1.

Percorsi e orari



Oltre all’attivazione della nuova corsa della linea 1, la Start ha ritoccato percorsi e orari su altre linee che saranno modificati già da oggi. Per quanto riguarda la linea 14 (Monterocco, Monteverde, Mari, Iti), la corsa in partenza da piazza Orlini è anticipata alle 7,25 ed effettuerà il seguente percorso: piazza Orlini, via Pretoriana, via Ricci, Porta Romana, via Verdi, via Bengasi, Monterocco, Monteverde, via Oberdan, viale de Gasperi, viale Marconi, via Mari (all’altezza del bar Volponi) e istituto tecnico industriale “Fermi”. Altra modifica riguarda la corsa in partenza dall’Iti “Fermi” alle ore 13,05 che effettuerà il seguente percorso: Iti, viale Rozzi, stadio, via delle Zeppelle, piazza Giacomini, San Pietro Martire, piazza Sant’Agostino, corso Mazzini, Porta Romana, Borgo Solestà, Monterocco, Monteverde, viale De Gasperi. Infine, per la linea 2b (Monticelli alto-viale De Gasperi) la partenza da via delle Begonie è anticipata alle 7,15, mentre la linea 7 (Rosara-piazza Orlini) la partenza da Rosara è anticipata alle 7,10.