ASCOLI - L’attesa dei verdetti passa attraverso una pausa tutta in famiglia per i due candidati sindaci Marco Fioravanti ed Emidio Nardini. Entrambi gli aspiranti sindaci hanno, infatti, deciso di trascorrere con le persone più care (anche se il primo cittadino uscente ha anche deciso di farsi una passeggiata in città, tra la gente) le ore che li separano dall’apertura delle urne e dallo spoglio per le amministrative, previsto per il pomeriggio di domani, cercando anche di staccare temporaneamente la spina da quello che è lo stress accumulato in tutto il periodo della campagna elettorale dove non si sono fatti mancare nulla: dai confronti pubblici ai battibecchi mediatici, dagli incontri nei quartieri e nelle frazioni alle immancabili schermaglie via social.Fioravabti ha votato al seggio della Malaspina, Nardini alla Ceci.

L’attesa

Sarà un’attesa in famiglia e anche un po’ tra la gente, dunque, quella dei due aspiranti alla poltrona più importante di Palazzo Arengo. Un’attesa che si prolungherà, rispetto al passato, fino alla serata di domani, lunedì 10 giugno, considerando che lo spoglio delle schede elettorali per le Comunali si terrà proprio domani a partire dal primo pomeriggio, mentre questa sera toccherà allo spoglio per le europee. Per rilassarsi in questi due giorni prima dei responsi ufficiali, il candidato sindaco del centrodestra, Marco Fioravanti, ha trascorso un po’ di tempo con i familiari e, in particolare, le adorate nipotine, ma non ha rinunciato a trascorrere la giornata di ieri passeggiando tra la gente, mantenendo – come sottolinea lui – il contatto con il popolo. E nella giornata di oggi ancora relax, poi la messa in chiesa e il pranzo dalla mamma. Una vera e propria immersione in famiglia, tra ieri e oggi, anche per il candidato sindaco del centrosinistra Emidio Nardini, con l’atteso ritorno degli amati nipoti, insieme al figlio, dall’Inghilterra. Ha deciso, quindi, di passare (dopo non averli visti per diverso tempo), con i suoi familiari appena tornati ad Ascoli, per trascorrere due giornate diverse, dedicate agli affetti. Andando poi al seggio, per votare, accompagnato dal figlio.

I responsi

Entrambi i candidati sindaci hanno già pianificato anche la fase conclusiva di questa tornata elettorale, ovvero quella dei responsi, dall’arrivo dei primi dati fino al risultato finale. Nel caso di Emidio Nardini, la scelta è quella di andare a seguire gli aggiornamenti in arrivo dai vari seggi nella sede della coalizione di centrosinistra, in corso Trieste, insieme a tutto lo staff che lo ha accompagnato durante tutta la campagna elettorale. Marco Fioravanti, invece, intende ripetere quanto avvenuto già nella tornata precedente, che lo ha visto eletto sindaco, restando a casa in compagnia del fratello.

La scaramanzia

Una scelta dettata forse da scaramanzia, ma anche dalla voglia di seguire tutta la fase delle comunicazioni dei risultati elettorali in maniera tranquilla, nell’ambiente domestico. Ore di attesa, dunque, cercando di recuperare le energie spese durante la campagna elettorale, prima di sapere se l’obiettivo sia stato centrato o meno.