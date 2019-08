Scoppia un incendio sulle colline alla periferia della città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I vigili del fuoco di Ascoli stanno intervenendo per spegnere per un vasto incendio sulle colline di Campolungo ad Ascoli. Le fiamme alimentate dalle raffiche di vento hanno bruciato una vasta superficie, composta soprattutto da sterpaglie ma per fortuna non minacciano abitazioni. Il ristorante Il Poggio è infatti distanza dalla zona dell'incendio così come alcuni casolati. I vigili del fuoco giunti tempestivamente sul posto con quindici unità operative hanno già circoscritto la zona dove si sono sprigionate le fiamme per metterla in sicurezza.