Allarme lastre di amianto Scoperta discarica abusiva nella zona industriale

ASCOLI - Bike Soda e Wine” in mezzo ai rifiuti. Decine e decine di bottiglie scadute da almeno tre anni, ancora confezionate e sigillate in pacchi, della nota azienda di bevande del Piceno, sono state abbandonate illecitamente all’ingresso di via della Palude, piccola strada che si snoda nella zona industriale di Campolungo, a pochi passi dal centro commerciale ad Piceno. E poi lui: il temuto e pericoloso eternit ridotto in pezzi, poco più avanti. La nostra inchiesta sulle discariche abusive nella zona industriale ascolana, prosegue. Sono stati abbandonati divani, televisori e addirittura lastre in eternit