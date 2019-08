Spacciava la cocaina davanti a una scuola Arrestato un pusher

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Nell’ambito dei servizi di prevenzione anche grazie alle segnalazioni di alcuni negozianti di via Marcello Federici, la squadra mobile di Ascoli ha arrestato Q. F. di quarantenne albanese, perché sorpreso mentre cedeva, ad una donna, una dose di cocaina in via Nazario Sauro, nei pressi della scuola media Cantalamessa.Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati un sacchetto contenente un unico pezzo di cocaina dal peso di circa 20 grammi, altre 3 dosi dello stesso stupefacente da un grammo ciascuna, pronte per essere spacciate, oltre a mannite e bilancino. L'albanese è ora agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima di lunedì.