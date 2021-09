Camionista resta schiacciato dal carico: ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette

ASCOLI - Incidente nella zona industriale di Campolungo, all'altezza del centro commerciale Città delle Stelle di villa Sant'Antonio dove per cause ancora in corso di indagine da parte degli agenti di polizia un camionista è rimasto schiacciato da parte del carico che trasportava. Il paziente in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Torrette per trauma da schiacciamento ed è stato prelevato all'elisuperficie della Protezione civile a Porta Maggiore ad Ascoli.

