Ascoli, il camion vela toglie visibilità e causa incidenti. Rivolta su Facebook: «Fatelo spostare»

ASCOLI - Non bastava il traffico caotico specie all’uscita delle scuole e degli uffici a fare perdere le staffe agli automobilisti che percorrono via delle Zeppelle e il ponte Rozzi. Di recente, molti automobilisti sono rimasti disorientati al momento di dover girare girare in direzione di Monticelli proveniendo proprio da via delel Zeppelle.

Fermo, camionisti dell'Est Europa al setaccio della Polizia: fioccano multe per migliaia di euro

Porto Recanati, auto si ribalta in A14 dopo lo scontro con un tir, ​due feriti

Il motivo? Da alcuni giorni c’è una “vela” ovvero un camion parcheggiato con sopra un maxi manifesto per promuovere a pagamento iniziative di aziende, che ha reso estremamente difficile ai conducenti delle auto, riuscire a svoltare a sinistra e arrivare fino sino al semaforo sotto la curva Nord dello stadio comunale Del Duca per poi imboccare la circonvallazione. L’ostacolo ha impedito agli automobilisti per giorni di poter individuare con chiarezza l’arrivo dei mezzi che provenivano dal ponte Rozzi, al punto che tale ostacolo ha poi finito col provocare anche incidenti stradali per fortuna non gravi. Una delle persone coinvolte in uno di questi incidenti ha poi sottolineato la pericolosità di quel camion pubblicitario sui social Facebook, invitando i vigili urbani a farlo immediatamente spostare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA