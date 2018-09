Camion ribaltato, l'olio del motore â€‹invade la strada: chiusa la Salaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI PICENO – Salaria in tilt per un tir ribaltato in zona Mozzano, alle porte di Ascoli.Il mezzo, condotto da un 22enne rimasto illeso, si è praticamente adagiato sul lato destra della strada, facendo cadere fuori dalla carreggiata alcuni dei massi per scogliere che stava trasportando. L’olio del motore, però, ha invaso la carreggiata tanto che è stata chiusa la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Sul posto i vigili del fuoco. Il blocco sta avendo pesanti ripercussioni sul traffico della zona.