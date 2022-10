ASCOLI - Mentre si aprono le porte alla possibile comunità energetica sostenibile in città, cercando di coinvolgere cittadini e imprese per l’utilizzo condiviso del fotovoltaico o del teleriscaldamento con risparmi sui costi per l’energia, l’Arengo si organizza anche sull’altro aspetto importante per un contenimento dei costi e un contestuale abbassamento dei livelli di inquinamento ambientale, ovvero la fase di monitoraggio e verifica dello stato degli impianti di riscaldamento nelle abitazioni.

Controlli inerenti il rispetto delle normative e dei parametri previsti per quanto riguarda le caldaie, al fine di evitare oltre ai rischi anche sprechi energetici che ora non sono ammissibili. In tale direzione, l’amministrazione comunale ora ha definito e approvato, in giunta, il disciplinare di esercizio per lo svolgimento coordinato delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici, dando così seguito al pronunciamento del consiglio comunale, relativo al luglio scorso, con il quale era stato approvato un accordo di partenariato pubblico con la società azienda Multiservizi di San Benedetto.



Si entra, dunque, nella fase operativa per quanto riguarda il monitoraggio e l’ispezione degli impianti di riscaldamento in città, sulla scorta del disciplinare che affida alla Multiservizi, in maniera coordinata con gli uffici dell’Arengo, il compito degli accertamenti sulle caldaie secondo quanto previsto dalla legge regionale. Una normativa che disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati, al fine di sostenere il contenimento dei consumi energetici e promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici stessi. Quindi, con il duplice obiettivo, oltre a quello della sicurezza dei cittadini, della riduzione dell’inquinamento e dei costi delle bollette. Evitando inutili dispersioni e sprechi di energia. Considerando che si dovranno attivare anche azioni volte a promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, con informazioni, sensibilizzazione e assistenza.



Mentre si procederà, dunque, al monitoraggio degli impianti termici negli edifici pubblici e privati della città, entro il 24 ottobre dovranno pervenire all’Arengo, a seguito dello specifico avviso, le domande per aderire alla comunità energetica sostenibile che l’amministrazione comunale intende sostenere per abbattere i costi energetici e le maxi bollette. In questa direzione, si intende coinvolgere imprese e attività come produttori, con impianti fotovoltaici, o consumatori. Gli interventi, se il progetto dell’Arengo verrà definito e approvato, saranno finanziati da un bando nazionale con contributi a fondo perduto fino al 100% per quanto riguarda le domande come comunità energetica per la realizzazione di sistemi di condivisione dell’energia e per impianti di generazione di energia termica con condivisone di calore.