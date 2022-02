Ex giocatore di calcio stroncato da una malattia a 31 anni. Era stato compagno di squadra del sindaco

ASCOLI - Un’altra notizia luttuosa sconvolge l’universo di Porta Romana. Dopo il capitano del sestiere Giuliano Airini, è morto ieri, a Parma, dove si trovava ricoverato a seguito di una malattia che non gli ha lasciato scampo, il 31 Simone Eleuteri, ex calciatore della squadra rossazzurra. La famiglia Eleuteri è molto conosciuta nel quartiere ed il papà Vincenzo è stato un tecnico del settore giovanile del Porta Romana e lo aveva allenato da ragazzino. Simone, però, qualche anno fa aveva deciso di smettere con il calcio.





Toccante il messaggio che pè stato postato dalla società di calcio rossazzurra sulla propria pagina facebook: «Una tremenda notizia oggi (ieri, ndr) ha sconvolto l’Associazione sportiva, Simone Eleuteri a soli 31 anni ci ha lasciato a seguito di una tremenda malattia. Simone è stato un nostro calciatore per tanti anni vestendo la maglia degli Allievi, della Juniores fino alla prima squadra in Seconda Categoria nella stagione 2011/’12. Ragazzo bravissimo, sempre educato e generoso in campo e fuori dal campo.

Tutta l’Asd Porta Romana si stringe al dolore della sua famiglia e in particolare al papà Vincenzo per tanti anni nostro allenatore nel settore giovanile. Riposa in Pace Simone». Giuseppe Cimica, anima del sodalizio sportivo del Porta Romana, è ancora sconvolto: «Una notizia tremenda. Sicuramente faremo qualcosa per ricordare Simone anche nel giorno del suo funerale. Dobbiamo ancora incontrarci per decidere cosa. La notizia della sua morte è così fresca che non siamo riusciti ad organizzarci». Nei suoi trascorsi da calciatore era stato anche compagno di squadra del sindaco Marco Fioravanti, tra i primi ad apprendere la tragica notizia della scomparsa di Simone Eleuteri, che lo ricorda così: «Ragazzo umile e generoso. Leone in campo e nella vita. Ha lottato con tutte le sue forze, contro la terribile malattia. Sono straziato dalla notizia. I miei sentimenti di vicinanza alla famiglia».



La morte di Simone lascia increduli anche i colleghi di lavoro. Era stato dipendente al supermercato Coal di via Angelini e poi si era trasferito all’Eurospin di Castel di lama. Oltre al padre Vincenzo, lo piangono la mamma Sabrina ed il fratello federico, di tre anni più giovane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA