Carlo Verdone e l'amore per Ascoli: «Una meraviglia di città». Il post fa il pieno di like

ASCOLI - Carlo Verdone e l'elogio sui social di Ascoli. Un post, quello scritto dal regista e attore romano sulla sua pagina Facebook, che ha fatto il pieno di like. Accanto alle righe sull'amore per la città, la foto scattata allo storico Caffè Meletti.

Il post

«Pochi giorni fa - il post di Verdone - sono andato in questa meraviglia di città che tutti dovrebbero conoscere per la sobria eleganza della sua architettura e il calore degli ascolani. Ero andato per l' inaugurazione della mia mostra fotografica che resterà fino a settembre. La città è un incanto per come è tenuta e va assolutamente visitata. Ringrazio ancora tutti per l'affetto che mi hanno dimostrato. E posto questo bar storico nato nel 1907, il Caffè Meletti, situato nella bella Piazza del Popolo. Io che sono un appassionato di antichi Caffè e bar storici lo metto tra i primi nella mia classifica. E credo che solo in province ben curate si possano ancora trovare questi posti così ben conservati».