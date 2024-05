La passione per il cinema arriva ben presto grazie a nonno Emidio che gestiva l’allora cinema Sibilla a Grottammare e a papà Giuseppe grande cultore di pellicole, soprattutto neorealiste, da Fellini a De Sica fino a Visconti. Non stupisce dunque che Francesca Romana Vagnoni, dal 2021 sia presidente della Fondazione Libero Bizzarri, mentre da diciotto anni ne cura e gestisce le attività riguardanti la promozione, ricerca e formazione sulle arti cinematografiche.

«Il Bizzarri fa parte della mia vita, devo tanto a Fabrizio Pesiri e Maria Pia Silla, per me due figure determinanti. Ero una bambina quando mio nonno materno, con il quale avevo quasi un rapporto simbiotico, gestiva il cinema Sibilla che allora era della parrocchia e lui si occupava di amministrarne i beni. Mentre lui strappava i biglietti io ero seduta sulle sue ginocchia in attesa della proiezione del film. Credo di aver visto tutti i film della Walt Disney usciti in quel periodo. L’ultimo film che ho visto a Grottammare è stato “Commando” con Arnold Schwarzenegger, era il 1985».

Il cinema in casa

Erano gli anni in cui i videoregistratori iniziavano ad entrare nelle case degli italiani. «Mio padre non perse l’occasione di acquistarne uno e subito fece l’abbonamento a due videoteche della Riviera, una in via Piemonte e l’altra si chiamava Night e Day. Noleggiava documentari sulla storia d’Italia e poi film con Anna Magnani, amava soprattutto il neorealismo, il suo preferito era “Il ferroviere” del 1956 diretto e interpretato da Pietro Germi. Così io e mio fratello Amedeo, più grande di cinque anni, trascorrevamo pomeriggi e serata in salotto con i nostri genitori. Qualche volta papà ci portava anche al cinema sia al Pomponi che al Calabresi. Quasi 20 anni fa abbiamo visto l’ultimo film insieme, prima che si ammalasse, “La Tigre e la Neve” di Benigni, eravamo al Palariviera».

L’amore per lo studio

Pagella d’oro al liceo classico Leopardi, Francesca Romana ha sempre amato studiare «se potevo non perdevo occasione di aiutare i miei compagni di classe con le versioni di latino e greco; anche il giorno della maturità – sorride – Studiavo molto, ma allo stesso tempo mi divertivo. Ricordo che ero all’ultimo banco. Se magari c’era qualche interrogazione e nessuno era preparato andavo volontaria. Gli anni del liceo sono stati i più belli della mia vita, eravamo una classe molto unita. Ricordo che avevo da poco compiuto 18 anni e con la mia Chrysler blu elettrico insieme ad alcuni miei compagni di classe andammo ad Ascoli, quante risate. Immancabili poi le passeggiate al corso. In quel periodo il nostro punto di ritrovo era il Caffè Sciarra dove andavamo a fare colazione, mentre il sabato sera ci incontravamo al Crazy Bull, un locale che si trovava vicino al Comune». Francesca Romana fa parte del Lions Clubs International ed è socia del Lions Club San Benedetto del Tronto. «Avevo 14 anni quando entrai a far parte dei Lions, inizialmente nella sezione dedicata ai giovani, grazie all’ingegnere Federico Marinangeli, un caro amico di mio padre. E sempre grazie ai Lions ho conosciuto Giuseppe, mio marito».

La crocerossina

A 18 anni Francesca Romana parte per Lourdes come crocerossina con il treno dell’Unitalsi. «Un viaggio lungo 23 ore, non proprio confortevole, ma insieme agli altri volontari ci siamo divertiti e la stanchezza non si sentiva. Non dimenticherò mai l’emozione che ho provato nell’aiutare una donna, con le gambe amputate, a farsi la doccia, la presi quasi in braccio. L’impegno verso gli altri da sempre caratterizza la mia vita, perché mi dà gioia. Il desiderio di dedicarmi al prossimo è merito di mio padre e mia madre Giuseppina». Non solo cinema e documentari ma anche equitazione. «Anche questa passione la devo a mio padre: dai 17 ai 21 anni mi allenavo in un maneggio lungo la Valdaso - ricorda - Oggi sono socia benemerita dell'Associazione nazionale carabinieri, sezione di San Benedetto, e questo mi riempie di gioia; mio padre prima di diventare imprenditore è stato ufficiale dell’Arma».

Luigina Pezzoli

