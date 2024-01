ASCOLI - Imprenditrici si nasce e si diventa. Per Roberta Faraotti era già scritto nel dna: «Da giovane, però, come accade per qualsiasi altra adolescente, forse non avevo le idee chiare su cosa sarebbe stato il mio futuro». Ma l’aria respirata in azienda e un’indole femminile naturalmente predisposta hanno fatto sbocciare questa vocazione, hanno forgiato un carattere deciso ed empatico, capace di guardare alla crescita e all’importanza delle relazioni. Lingue, diritto ed economia: «Erano le mie materie preferite a scuola - spiega Roberta - e ricordo quanto fosse impegnativo lo studio in quegli anni. Non avevo molto tempo libero in effetti!».

In montagna

Durante l’estate, nel periodo delle medie, trascorre divertenti e rilassanti settimane in montagna con i nonni e suo fratello maggiore Daniele, ad Acquasanta Terme. «Ricordo che negli anni successivi, anche quando eravamo ad Assisi, tutta la famiglia tornava per seguire ad Ascoli la Quintana». E proprio con la famiglia, iniziano tanti bei viaggi, che in età più adulta si intensificano e si organizzano con gli amici. Quando conquista il motorino, il senso di emancipazione con il suo Phantom F12 cresce: «Abitavo in campagna ed era la mia libertà». L’interesse per le due ruote l’ha coltivata fin da giovane con la passione per le Harley-Davidson: «Non sono un’harleyista nel senso stretto del termine, non guido io la moto, ma mio marito e una volta l’anno facciamo un viaggio con gli amici. Da adolescente, mi piaceva così tanto che l’Harley-Davidson è stato il tema della festa del mio diciottesimo compleanno!» Nella sua classe di ragioneria si formano le amicizie del cuore e rimane alla memoria un momento speciale, la gita a Parigi e Strasburgo, lunga una settimana. Durante l’anno, però, si organizzano altre escursioni estemporanee ed evasive, per bigiare la scuola con gli amici: «Il mio rendimento scolastico e i buoni voti non mi facevano rischiare la bocciatura!» spiega scherzando Roberta. «Un altro ricordo particolare è quello della professoressa Francesca Verolini, la mia insegnante di italiano e storia. Una persona stupenda, capace di trasmettere l’amore per l’arte e la storia, di insegnare come mantenere il senso critico nelle cose. Ci portava anche fuori città a vedere mostre, mi ricordo che siamo stati a Roma con lei».

Musica e libri

Gli anni trascorrono a ritmo di musica, tanta musica, nelle cuffiette - come dimenticare Bon Jovi - e una miriade di libri da leggere: «Mi piaceva e mi piace la lettura. In quel periodo leggevo soprattutto i libri di John Grisham - racconta Roberta, tornando con il pensiero a quei momenti - perché avevo la “fissa” per il mondo degli avvocati. Da piccola, dicevo di voler fare l’avvocato». Fra una serie di “Beverly Hills 90210” e le pagine colorate del magazine “Cioè”, la giovane Roberta avanza verso il futuro, con leggerezza ma con impegno, senza forzature e massima libertà di scelta da parte di papà Battista e mamma Gigliola. Quelli delle superiori sono anni in cui inizia a far esperienza dell’azienda: «E anche del calcio che, con mio padre, in casa nostra non è mai mancato, seguendo allenamenti e partite. Prima con una squadra dilettantistica, poi con l’Ascoli!». Il capoluogo piceno ha conquistato il cuore di Roberta che dal 2006 abita in centro.

L’amore per Ascoli

Un amore e un attaccamento viscerale, che dimostra anche con una vivace partecipazione alla vita dei sestieri della Quintana: il suo è quello di Sant’Emidio. In questa meravigliosa città, apprezzata per la dimensione tranquilla, per il desiderio e il fermento verso le cose belle e nuove, Roberta riflette sulla sua giovinezza. Con tre figli giovanissimi, sperimenta i cambiamenti, ma coglie, condividendolo, un invito che è quasi un augurio per i ragazzi e le ragazze di oggi: «Non bisogna mai smettere di sognare, che è la cosa che ispira ciascuno di noi nella realizzazione delle proprie vite. Bisogna sforzarsi di realizzare un sogno: ci vuole impegno e pazienza perché i risultati arrivano. Mi verrebbe da dire: testa bassa e pedalare. Perché quello che sogni si realizza!».