ASCOLI - Il trasporto pubblico piceno viaggia spedito verso l’avvio del nuovo anno scolastico e l’atteso ritorno alla normalità, dopo lo stop per i lavori al ponte di San Filippo, con una importante novità. Una nuova app per conquistare sempre più la fascia giovanile dei potenziali utenti e per scoraggiare chi finora non pagava il biglietto con l’alibi di non essere riuscito ad acquistare il titolo cartaceo. Da adesso in poi, infatti, sarà possibile utilizzare lo smartphone, anche una volta saliti a bordo, per viaggiare in regola e potendo decidere di salire sul bus anche all’ultimo momento. Uno strumento innovativo che strizza l’occhiolino ai ragazzi e che, allo stesso tempo, intende scoraggiare i cosiddetti “portoghesi”. La Start, azienda di trasporto pubblico sul territorio ascolano, è pronta, dunque, per affrontare la sfida legata alla riapertura delle scuole.





Anche con il ritorno dal 14 settembre al tradizionale orario a regime dopo l’estate e dopo aver più volte rimodulato corse e orari a causa della lievitazione di cantieri in città. A questo punto si attende solo il completamento dei lavori su via Tevere, previsto prima dell’inizio delle lezioni, che consentirà di ritornare a tutti gli effetti ai percorsi originari. Nel frattempo, sono stati modificati solo alcuni orari per le corse extraurbane legate ad esigenze didattiche, in particolare per i collegamenti con San Benedetto.

La scelta





«La scelta di ricorrere alla tecnologia e a un’app per acquistare i ticket per l’autobus – sottolinea il presidente della Start, Enrico Diomedi – era una cosa doverosa e che riteniamo quanto mai utile. Questa applicazione per l’acquisto dei biglietti online ci permette di incoraggiare soprattutto i giovani ad utilizzare il mezzo pubblico in maniera comoda e tecnologica. Un servizio importante per stimolare all’utilizzo dell’autobus anche decidendo all’ultimo momento, potendo salire direttamente a bordo e poi acquistare il ticket dal cellulare. In questo modo andremo anche a togliere ogni alibi a chi era abituato a salire a bordo senza pagare per non essere riuscito ad acquistare il biglietto cartaceo. Ovviamente continueranno regolarmente ad essere garantiti anche i servizi di vendita dei ticket cartacei». Il nuovo sistema si basa sull’app MooneyGo da cui si possono acquistare con lo smartphone i biglietti utilizzando il credito bancario e senza costi aggiuntivi.

Il test





L’avvio dell’anno scolastico costituirà una prova importante per testare il ritorno all’orario e alle corse tradizionali del servizio bus che accompagneranno studenti e utenti fino alla prossima estate. «Dal 14 torneranno gli orari invernali e le corse tradizionali – spiega il presidente Diomedi. – Non ci saranno, dunque, variazioni a livello urbano, mentre si è resa necessaria qualche piccola rimodulazione sul trasporto extraurbano e in particolare di collegamento con San Benedetto per andare incontro alle esigenze di alcuni istituti scolastici che hanno scelto come orario la settimana corta, di 5 giorni. Su Ascoli una volta chiuso il cantiere su via Tevere potremo ripartire con il percorso originario, riducendo le attuali percorrenze, considerando che in questo periodo invece i bus possono transitare nella zona in uscita, verso est mentre in entrata passano sulla circonvallazione. Inoltre, è prevista un’interlocuzione importante con l’Arengo per definire l’utilizzo delle navette una volta che sarà riaperto corso Trieste dopo la conclusione dei lavori». Proprio la riapertura del principale corso di attraversamento della città consentirà di rivedere i percorsi degli autobus per l’attraversamento del centro storico.