Bugo illuminerà la Notte dei desideri e tanti big della musica al Memorial Troiani. Una lunga serie di appuntamenti

ASCOLI - L’estate ascolana è pronta ad entrare nel vivo. Dopo aver annunciato i due eventi fissati nei quartieri di Porta Maggiore e di Monticelli, rispettivamente, il 23 luglio e il 28 agosto, affidati ad una serie di artisti capeggiati da big quali Drupi e i Cugini di Campagna, l’Arengo ha in serbo altre serate.



Innanzitutto, in centro tornerà la “Notte Bianca” del 10 agosto, l’appuntamento che ogni anno prevede nel cuore della città varie performance di artisti. Stavolta, per evitare assembramenti, la kermesse dovrà scrupolosamente attenersi alle norme anti Covid e proporre spettacoli davanti a un pubblico seduto e distanziato. La star della serata sarà Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti, cantautore e musicista lombardo molto conosciuto negli ultimi anni, reduce da due apprezzate partecipazioni al Festival di Sanremo: lo scorso anno in coppia con Morgan, in occasione della presentazione del controverso brano “Sincero”, mentre all’ultima edizione l’artista ha gareggiato da solo presentando il pezzo “E invece sì”.

La scaletta dell’iniziativa, scelta come sempre in occasione della “Notte dei desideri”, prevede la partecipazione anche di altri ospiti, fra cui probabilmente quella della amatissima di artisti di strada “Compagnia dei Folli”. La sera del 29 luglio, nel salotto cittadino arriverà dallo ore 21 uno show presentato e ideato dal giornalista Rai Paolo Notari. Si tratta di “Ma che storie show”, lo spettacolo itinerante che ad Ascoli vedrà in un unico palcoscenico la presenza di numerosi artisti legati al folclore e alle tradizioni musicali della nostra regione. Nel cast ci saranno realtà quali: Artocria, i tamburini e gli sbandieratori della Cavalcata dell’Assunta di Fermo, l’orchestra di Diego Trivellini, Li Pistacoppi, il Cantamaggio, il gruppo “Città di Matelica” e la formazione “Quam Pulchra Es”.



Sempre piazza del Popolo ospiterà poi, negli ultimi giorni di agosto l’evento musicale “live” dell’anno. Si tratta della prima volta in piazza del “Memorial Alessandro Troiani”, la manifestazione benefica organizzata dalla sezione locale dell’Ail per destinare fondi alla ricerca per le malattie leucemiche e per il reparto di ematologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. Lo spettacolo, che da sei anni è diretto artisticamente da Dario Faini, in arte Dardust, vedrà anche in questa edizione un cast straordinario, ancora più ricco della precedente edizione. In queste ore si stanno chiudendo le trattative con alcuni dei superbig della canzone italiana che si esibiranno nell’occasione in duetto con il musicista, autore e produttore ascolano. La serata, fissata per il 29 agosto, potrà contare su una platea di circa 950 posti a sedere debitamente distaccati.

