ASCOLI - La priorità assoluta, di fronte ai potenziali effetti devastanti sul fronte sociale ed economico in città, è combattere il caro energia con tutti gli strumenti possibili. Anche facendo i salti mortali e recuperando risorse. E proprio su questa direttrice si muove ora la delibera della giunta, a Palazzo Arengo, che attraverso una nuova manovrina di bilancio prova ancora a dare una mano alle famiglie ascolane in difficoltà attraverso un sostegno economico, con una somma complessiva prevista di 170mila euro, per far fronte proprio all’emergenza legata alle maxi bollette.

Una scelta in linea con la volontà del sindaco Marco Fioravanti riguardo l’attenzione massima alle fasce più fragili della popolazione, come avvenuto di recente con la riduzione della Tari e, in precedenza, con i bonus su affitti, buoni spesa e diverse altre iniziative di impatto sociale. Un’azione, dunque, mirata proprio a tamponare la difficile situazione di tanti nuclei familiari in gravi difficoltà con un aiuto in tempi rapidi, nell’attesa degli annunciati provvedimenti governativi in tale direzione. Una decisione della giunta che, nell’ambito di tutto il pacchetto delle variazioni di bilancio appena varato (con inserimento anche di nuove opere pubbliche), sarà posta all’attenzione del consiglio comunale nella prossima seduta per poi poter definire le modalità di utilizzo della somma individuata. Nel frattempo, si attendono le risposte di cittadini e attività per la creazione della comunità energetica sostenibile in città, con la prospettiva anche in questo caso di attivare impianti fotovoltaici condivisi per risparmiare sui costi dell’energia.

I fondi per sostenere le famiglie



All’interno della delibera di giunta fresca di approvazione, nel passaggio relativo alle nuove spese di parte corrente, si legge che «oltre agli storni fra loro compensativi all’interno delle missioni e programmi per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’amministrazione, nonché alle spese finanziate da specifiche entrate, sono state previste principali maggiori spese tra cui 170mila euro per interventi di sostegno alle famiglie per il caro bollette». Una misura individuata, dunque, per andare ad aiutare i nuclei familiari già in forti difficoltà economiche che si troveranno a tu per tu con bollette per le utenze sempre più esorbitanti e insostenibili. E sempre nell’attesa che, considerando anche i tempi necessari per l’insediamento del nuovo Governo, possano arrivare interventi adeguati a tamponare l’emergenza proprio da Roma. Chiaramente, si tratta del primo passaggio che ora, come detto, dovrà portare all’approvazione delle variazioni in consiglio comunale per poi arrivare alla definizione delle modalità di utilizzo della somma stanziata in questa fase per il caro bollette e dei possibili beneficiari.



Nel frattempo, considerando il forte impatto del caro energia anche sullo stesso Arengo con costi lievitati per la gestione energetica degli edifici comunali, attraverso un decreto dei Ministeri dell’interno, dell’economia e per gli affari regionali e le autonomie, è stato riconosciuto al Comune di Ascoli un contributo straordinario di 470mila euro, sulla base di specifica ripartizione tra gli enti locali, proprio per «garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas». Un sostegno per attutire il colpo delle maxi bollette sulle casse comunali visto che, proprio sul fronte della spesa energetica, con le impennate dei costi rischiano comunque di far saltare gli equilibri degli enti locali che hanno un patrimonio immobiliare comunque importante.