«Per noi una seconda vita» I genitori della bimba salvata hanno incontrato i militari

ASCOLI - «La consegna dell’onorificenza al Reggimento Piceno ha un grande significato anche per noi ché ci sentiamo parte di loro». Fabio Rinaldo e Michela Sirianni Massaro insieme con la piccola Giorgia hanno assistito dalla tribuna d’onore allestita in piazza del Popolo per il giuramento solenne alla consegna della Croce d’argento al valor militare che l’allora ministro della difesa, Roberta Pinotti, decise di attribuire al reggimento ascolano per l’opera svolta dai militari della caserma Clementi durante il terremoto del 2016 e, successivamente, in occasione della neve di gennaio del 2017. Una cerimonia particolarmente sentita anche dalla famiglia Rinaldo che hanno voluto dare una ulteriore dimostrazione di riconoscenza nei confronti di quei militari che a distanza di ore dalla terribile scossa del 24 agosto che distrusse Pescara del Tronto hanno estratto dalle macerie la piccola Giorgia trovata abbracciata alla sorella, Giulia per la quale, purtroppo, non c’era più nulla da fare. «I militari ci hanno ridato una seconda vita, ritrovando Giorgia ancora viva - dicono Michela e Fabio con la voce che non riesce a nascondere l’emozione -. Il ricordo e l’amore per Giulia rimarrà dentro di noi per tutta la vita ma, in quei tragici momenti, pensavamo di averle perse tutte e due. E invece, dopo 17 ore i militari hanno trovato e salvato Giorgia che era ancora viva». Da quel momento è nato un legame indissolubile tra la giovane coppia e i militari. «Li consideriamo parte della nostra famiglia - dicono i coniugi Rinaldo - In questi due anni abbiamo continuato a sentirci, rimanendo in contatto con loro. In tutto questo tempo abbiamo scoperto il valore dell’amicizia e conosciuto persone che mettono il cuore in tutto quello che fanno». A consegnare la decorazione e fregiare la Bandiera di Guerra del Reggimento con la Croce d’argento a cento anni di distanza dall’ultima onorificenza riconosciuta al “Piceno”, è stato il generale Pietro Serino, comandante per la formazione, specializzazione e la dottrina dell’Esercito. «È stato un momento importante ed un segno tangibile dell’impegno e del legame dell’Esercito a questo territorio in un momento particolarmente difficile - ha detto il generale Serino -. È stato un abbraccio corale ricevuto alla presenza di tutta l’Italia ed è stato bello poterlo fare in piazza del Popolo». Soddisfazione per la decorazione ricevuta è stata espressa anche dal comandante del Reggimento Piceno: «Quella di oggi è una giornata straordinaria - ha commentato il colonnello Fabrizio Pianese - che sottolinea gli sforzi profusi senza risparmio di energia dal 24 agosto. Un impegno che continua tutt’ora con l’operazione Strade sicure per combattere lo sciacallaggio».Una cerimonia che rimarrà bene impressa nella memoria degli oltre 400 soldati che hanno giurato fedeltà alla Patria ed hanno conosciuto da vicino la Quintana con l’esibizione degli sbandieratori.