Bike park di Campolungo, volata a due per il bando: previsti un velodromo e piste anche per mountain bike e ciclocross con annessi spogliatoi

ASCOLI - Il progetto del grande parco della bicicletta a Campolungo è ormai alla fase decisiva. A seguito del bando di gara pubblicato dall’Arengo per la realizzazione del primo degli interventi previsti, ovvero quello relativo al nuovo velodromo, sono due le offerte pervenute da un’impresa e da un raggruppamento di imprese. Entrambe sono state ammesse a seguito della verifica di tutta la documentazione e ora la commissione procederà all’aggiudicazione dei lavori.



Si sblocca, dunque, la prima fase del più corposo insediamento previsto, a seguire, relativo alla realizzazione degli altri impianti progettati all’interno del bike park, ovvero un complesso su cui il sindaco Fioravanti e tutta l’Amministrazione comunale puntano molto proprio per il rilancio, anche turistico, di tutta la zona di Campolungo. Una zona per la quale è prevista anche, dopo un primo avviso per le manifestazioni di interesse, una gara per la gestione e la valorizzazione del complesso di Villa Sgariglia.



Dopo l’ammissione di due imprese a seguito del bando per l’appalto dei lavori, ora l’Arengo procederà con l’aggiudicazione sbloccando il cantiere per la realizzazione del nuovo velodromo a Campolungo (che andrà a sostituire quello eliminato a Monticelli per fare posto al nuovo impianto per il calcio). La struttura sportiva che si andrà a realizzare è già finanziata per 1,5 milioni. Con le lettere d’invito del Comune di Ascoli, il 30 dicembre scorso si è proceduto a dare avvio alla procedura telematica negoziata che poi ha portato all’accoglimento delle offerte degli operatori economici individuati tramite indagine di mercato e sorteggio pubblico entro lo scorso 31 gennaio. Le offerte pervenute, come detto, sono due: quelle presentate da un’impresa e da un raggruppamento di imprese. E adesso, dopo l’ammissione a seguito della verifica della documentazione presentata, l’Arengo dovrà procedere alla valutazione delle offerte e all’aggiudicazione.



Con questo intervento in partenza, si apre la strada, dunque, alla realizzazione di questo primo parco della bicicletta sul territorio ascolano per sportivi e semplici appassionati. Quello del velodromo, di fatto, rappresenta una sorta di primo stralcio funzionale del più ampio progetto che prevede la realizzazione di questo grande bike park in una zona che il sindaco Fioravanti e la giunta intendono valorizzare anche sul fronte del turismo, in particolare con il filone sportivo. Un parco per i ciclisti e gli amanti della bici in genere, con un velodromo e piste di vario tipo, anche per mountain bike e ciclocross.

Annessi alla nuova pista per il ciclismo anche agonistico, si affiancheranno altri servizi come officina, deposito bici, pronto soccorso, anti doping, spogliatoio e ufficio informazioni- Poi si prevede un secondo lotto che include tutta una serie di altre piste e servizi. In particolare, una pista Bmx, ovvero per bici da cross con annessi spogliatoi, un ciclodromo con relativi spogliatoi e, infine, anche una pista di ciclocross.

A confermare l’intenzione di valorizzare, con il bike park, tutta la zona di Campolungo, c’è la specifica variante urbanistica approvata tra Villa Sgariglia e la ferrovia, Variante che prevede anche una serie di interventi relativi a infrastrutture per migliorare i collegamenti e la viabilità della zona tra cui la realizzazione di una nuova fermata ferroviaria di servizio al polo sportivo e della zona, ma anche la realizzazione - lungo la Salaria, in corrispondenza del bivio per Appignano del Tronto - di una rotatoria che faciliterà gli ingressi.

