In bici si schianta contro un’auto: trasportato all'ospedale regionale di Torrette. E' grave

ASCOLI - Un ascolano di 81 anni si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette dove è stato trasportato in eliambulanza a seguito di un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto nel quartiere di Campo Parignano. Poco dopo mezzogiorno, l’anziano era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo via Piave, la strada che dal ponte di Campo Parignano conduce fino a via Amadio nella zona dell’ex caserma Vellei. Probabilmente stava facendo ritorno a casa quando, per cause che sono ora al vaglio degli agenti della polizia municipale giunti sul posto per i rilievi di rito, è entrato in collisione con un’automobile. A seguito dell’urto con il veicolo, l’ottantunenne è caduto pesantemente sull’asfalto.



Immediatamente sono scattati i soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza con il personale sanitario a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure allo sfortunato ciclista. Le condizioni dell’anziano sono apparse subito gravi tanto da indurre il medico a richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Dopo essere stato stabilizzato, l’ottantunenne è stato caricato a bordo dell’ambulanza per essere poi trasferito all’eliporto della sala operativa integrata della Protezione civile a Pennile di Sotto dove pochi minuti dopo è atterrato l’elicottero Icaro 2 proveniente da Ancona. Dopo aver prelevato il ferito, l’eliambulanza è ripartita alla volta dell’ospedale regionale di Torrette. Qui, l’anziano è stato medicato e sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno rivelato traumi su tutto il corpo e un trauma cranico riportato a seguito della caduta dalla bicicletta. Le sue condizioni vengono definite gravi ed i medici si sono riservati la prognosi.

