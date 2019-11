Ascoli, due ladri di biciclette sorpresi a rubare ​dai carabinieri

SAN BENEDETTO - I carabinieri di Porto D’Ascoli, hanno bloccato un 33enne originario del napoletano, ma residente da anni in Riviera, il quale ha rubato una bici elettrica di ingente valore ad una sambenedettese. Le successive attività investigative hanno permesso di rinvenire, a seguito della perquisizione domiciliare a casa del fermato, un’ulteriore bici denunciata come oggetto di furto da una 49enne di Monteprandone. Le bici sono state riconsegnate. I carabinieri di Ascoli hanno invece fermato e controllato una 33enne del posto, conosciuta alle forze dell’ordine, in sella ad una costosa bicicletta, valore 1.000 euro circa, rubata due giorni prima ad un commerciante ascolano che ne aveva denunciato il furto . La donna, riconosciuta dai Carabinieri quale artefice del furto grazie alle telecamere di sorveglianza, una volta identificata è stata denunciata.

Ladri di bici irriducibili, ora nel mirino anche i monopattini elettrici

