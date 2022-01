Addio a Benito Calvaresi, pilastro ed ex presidente provinciale della Confcommercio

ASCOLI - E' morto a 83 anni all'ospedale di Giulianova dove era stato ricoverato d'urgenza,

Benito Calvaresi, per anni dirigente di alto livello della Confcommercio della Provincia di Ascoli Piceno, nella quale ha ricoperti molteplici incarichi e della quale è stato sempre un fedele ed entusiasta animatore. Dirigente di “lungo corso” per aver ricoperto, in oltre 30 anni di appartenenza all’associazione, diversi incarichi tra cui quello di vice presidente provinciale, di presidente del Consorzio Fidi Ascomfidi, presidente FNAARC e anche di Presidente Provinciale nel quinquennio 2002-2007. Lascia la moglie Nerina, la figlia Maria Cristina e l'amata nipote Maria Elvira. I funerali si terranno domani alle 15 nella chiesa di Santa Rita a Brecciarolo.

