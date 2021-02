Beccato un giovanissimo spacciatore e sequestrate dosi di marijuana

ASCOLI - Decine di servizi sul territorio piceno sono stati programmati e messi in atto dai carabinieri del Comando provinciale di Ascoli nel fine settimana, sia con l’obiettivo di prevenire eventuali furti e reati contro il patrimonio, sia per il controllo del rispetto della normativa volta a prevenire la diffusione della pandemia da Coronavirus.

Nell’ambito di questi controlli, è stato denunciato per detenzione e spaccio, in città, un diciassettenne, sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana ad un ventenne del posto. Le successive perquisizioni nell’abitazione del ragazzo permettevano di ritrovare altre quattro dosi del medesimo stupefacente, tutte sottoposte a sequestro. Il 20enne è stato invece segnalato come assuntore alla Prefettura.



Nel corso di altro servizio di controllo nei luoghi normalmente frequentati da giovani ascolani in centro, i carabinieri hanno rinvenuto una bustina contenente quasi 5 grammi di marijuana ad una 28enne del posto, che poi è stata segnalata alla Prefettura di Ascoli.



Anche i carabinieri di Offida hanno provveduto a denunciare un 50enne di Ripatransone perché ha rifiutato di sottoporsi al test per l’alcolemia a seguito di incidente stradale.

