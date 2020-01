Ascoli, battute di caccia al cinghiale notturne e abusive: denunciati bracconieri

ASCOLI - Operazione della Polizia provinciale di Ascoli che ha posto fine ad una importante attività di bracconaggio notturno di caccia al cinghiale. I soggetti coinvolti si erano organizzati da tempo percorrendo armati a bordo delle loro autovetture, in orario notturno, le strade interne prossime al Monte dell’Ascensione, per intercettare ed abbattere i numerosi cinghiali che popolano l’area.

Gli agenti, ai quali l’illecita condotta era stata segnalata da cacciatori che esercitano legalmente l’attività venatoria, dopo accurate indagini avevano predisposto servizi di pattugliamento notturno mirati riuscendo ad individuare i bracconieri, tutti denunciati all’Autorità giudiziaria per diversi reati. L’ingente presenza di cinghiali sul territorio da diversi anni fa registrare, oltre ad un certo allarme sociale per l’impatto sulle attività umane, anche un notevole interesse venatorio, che non sempre si indirizza per le vie legali ad opera di bracconieri, creando varie problematiche, tra cui quella di tipo sanitario.

