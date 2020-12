Battaglia legale infinita tra l'ex assessore ed il consigliere comunale: il padre di Rosa a giudizio per minacce

ASCOLI- La battaglia legale tra l’ex assessore Claudio Travanti e il consigliere comunale Alessio Rosa si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa volta, però, ad essere stato citato davanti al giudice è Vittoriano Rosa, il padre di Alessio, che dovrà rispondere dell’accusa di minacce che avrebbe compiuto nei riguardi di Travanti.

Era stato lo stesso ex assessore, lo scorso mese di marzo, alla vigilia dell’entrata in vigore del lockdown, a recarsi in questura per raccontare e denunciare quanto gli era accaduto mentre stava camminando nel quartiere di Porta Romana.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scorso 10 marzo, Travanti stava camminando tra viale Treviri e via Oberdan quando incrociò Valeriano Rosa che procedeva in sella al suo scooter a bassa velocità lungo la stessa strada. Secondo quanto riferito da Travanti all’agente di polizia che ha raccolto la sua denuncia, nello stesso momento in cui i due si incontrarono, il padre del consigliere comunale avrebbe apostrofato in malo modo l’ex consigliere per poi dirgli: «Te la faccio pagare». Circostanze, queste, che saranno ora al vaglio del giudice di pace del tribunale di Ascoli davanti al quale Valeriano Rosa è stato citato nell’udienza che si terrà l’8 aprile. Cinque giorni più tardi, invece, sarà Alessio Rosa a doversi presentare davanti al giudice di pace . È fissata per il 13 aprile l’udienza davanti del procedimento penale che lo vede coinvolto ed in cui deve rispondere dell’accusa di lesioni personali nei confronti dello stesso Travanti. Anche in questo caso è stato sempre l’ex assessore a sostenere al momento di presentare denuncia, di aver riconosciuto in Alessio Rosa la persona che lo aggredì la sera del 22 maggio del 2019 nella centralissima piazza della Viola. A seguito di questa aggressione, stando a quanto accertato dagli inquirenti, Travanti avrebbe riportato la «frattura della base della rotula, trauma contusivo distrattivo del rachide cervicale e nucale» con prognosi non superiore a venti giorni, così come risulta dal referto dei medici del pronto soccorso a cui lo stesso ex assessore fece ricorso la sera stessa e la relazione tecnica di medicina legale acquisita dalla Procura nel corso delle indagini. In quel periodo, in città, erano in corso le ultime battute di una campagna elettorale particolarmente sentita in cui sia Travanti che Rosa erano entrambi candidati per conquistare un seggio in consiglio comunale in due schieramenti differenti.

