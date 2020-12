Calci e pugni al bar durante una festa, 12 giovani finiscono sotto processo

ASCOLI - Piombarono all’interno di un bar di Porta Solestà durante una festa di carnevale, iniziarono a picchiare alcuni giovani all’interno e devastarono il locale. Ne scaturì una violenta rissa che coinvolse più di dieci persone, alcune delle quali dovettero far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso.

A distanza di quasi tre anni, ieri mattina si è tenuta l’udienza del processo che per quei fatti vede imputati dodici persone che ora devono rispondere a vario titolo del reato di rissa aggravata. Sono stati sentiti gli agenti di polizia e i carabinieri che intervennero e che hanno riferito al giudice Barbara Pomponi quello che accadde la sera del martedì di carnevale del 2018. Alcuni ragazzi, provenienti dalla Val Vibrata, si presentarono all’improvviso all’interno del locale Caffè Vecchio Borgo in via Tucci a Porta Cappuccina e iniziarono a picchiare alcuni giovani che si trovavano all’interno e a rompere sedie e tavoli del locale. Ne nacque una violenta rissa che proseguì anche in strada tanto che i giovani abruzzesi dovettero abbandonare una delle auto con cui erano arrivati poiché seriamente danneggiata nella violento parapiglia. Nel corso delle indagini, sarebbe emerso che quello che era stato messo in atto potesse essere un raid punitivo organizzato a seguito di un’altra rissa avvenuta il venerdì precedente in piazza del popolo in cui un giovane di Sant’Egidio fu trovato a terra sanguinante da una pattuglia dei carabinieri. A seguito di quei fatti, sei persone, indicate in giudizio come parti offese, riportarono ferite e lesioni con prognosi variabili tra i quattro e trenta giorni. Al termine dell’udienza, il processo è stato aggiornato al 16 aprile 2021.



