Sorpreso al bar o in piazza Evade dagli arresti domiciliari quattro volte in otto giorni

ASCOLI - Record delle evasioni per un ascolano, S. M. di 37 anni, il quale nel giro di otto giorni è scappato dagli arresti domiciliari quattro volte. Andava al bar o in piazza sfidando i controlli dei carabinieri. L'ascolano è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari, Carlo Calvaresi, il quale ha convalidato i quattro arresti domiciliari ma ha anche variato la pena facendo scattare quella più afflittiva, ossia da quella degli arresti domiciliari alla detenzione in carcere in attesa che venga eventualmente rinviato a giudizio.