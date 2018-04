La banda dei bulgari apre due casseforti: colpo da 30mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI Doppio colpo dei ladri in un condominio di via Cola dell’Amatrice. Ad essere presi di mira due appartamenti ubicati sullo stesso pianerottolo. L’ammontare del bottino è risultato piuttosto rilevante, per complessivi 30 mila euro, ma il bilancio ancora non è stato completamente definito in quanto alcuni oggetti preziosi trafugati sono in corso di valutazione. Sono state avviate le indagini che sono orientate verso un’organizzazione criminale composta da elementi provenienti dall’estero, forse dalla Bulgaria. L’indizio viene dato dal fatto che le porte dei due appartamenti, seppure blindate, sono state aperta senza riportare alcun danno perché vengono usate delle chiavi cosiddette “bulgare”. Si tratta di un congegno che riescono ad estrarre il cilindro della serratura che poi si apre senza problema alcuno.I due furti sono stati messi a segno in piena mattinata quando nei due appartamenti non vi era nessuno in quanto i proprietari si trovavano al lavoro. Evidentemente i malviventi avevano precedentemente studiato le abitudini dei componenti delle famiglie prese di mira. Dopo essere penetrati all’interno i ladri hanno cominciato a cercare il punto dove si trovava la cassaforte. Una volta individuata è iniziata l’azione di apertura. All’interno c’erano oggetti d’oro, quali anelli, girocollo ed orologi, che, secondo una prima stima avrebbero un valore commerciale intorno ai 10mila euro. La seconda fase dell’operazione ladresca ha portato i malviventi a tentare il secondo colpo nell’appartamento attiguo. Un volta individuata la cassaforte, l’hanno aperta e si sono impossessati di gioielli il cui valore si aggirerebbe ad oltre ventimila euro