Banco Farmaceutico ha raccolto oltre 48.000 confezioni di medicinali: nella provincia di Ascoli donati 1428 farmaci

ASCOLI - Durante la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico (9 - 15 febbraio), i cittadini hanno donato 468.000 confezioni di medicinali, pari a un valore superiore a 3,5 milioni di euro. Questi farmaci aiuteranno più di 434.000 persone povere di cui si prendono cura 1.790 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Tali realtà hanno espresso a Banco Farmaceutico un fabbisogno pari a oltre 979.000 confezioni di farmaci che, grazie alla raccolta, sarà coperto al 48%.

All'iniziativa hanno aderito 4.869 farmacie. Sono stati coinvolti più di 14.000 volontari e oltre 17.000 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato circa 730.000 euro. Ad Ascoli Piceno e provincia, sono state raccolte 1428 confezioni di farmaci in 15 farmacie, che aiuteranno le persone indigenti di 8 realtà assistenziali del territorio.

"Quest'anno abbiamo raccolto circa 200 farmaci in più dello scorso anno - sottolinea Alessia Dalsass,responsabile provinciale per la GRF - e abbiamo potuto contare su una farmacia in più, tutto questo in un anno decisamente particolare. La pandemia ha messo in ginocchio molte famiglie, eppure abbiamo assistito a un commovente gesto di generosità, segno dell'irriducibilità del cuore umano. Neanche il tempo avverso ha fermato volontari, farmacisti e donatori. Siamo molto soddisfatti, al di là dell'esito positivo, di come è stata accolta questa giornata di raccolta del farmaco".

