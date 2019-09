I tifosi del Livorno devastano i bagni dello stadio Del Duca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La sconfitta maturata allo stadio Del Duca per 2 a 0 contro l'Ascoli non è stata digerita dai circa cento tifosi del Livorno che hanno incitato la squadra toscana dai distinti Nord-est. Al termine della partita infatti un manipolo di ultras ha devastato i bagni del settore loro riservato. Dopo che gli agenti delle forze dell'ordine che li hanno scortati verso l'uscita per il ritorno a Livorno la sgradita sorpresa da parte degli addetti all'impianto sportivo. A dare notizia dello scempio è stato il direttore generale dell'Ascoli calcio, Gianni Lovato. Non è escluso che gli autori vengano presto puniti con il Daspo.