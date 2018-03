Arrestate due badanti: "Ma quali raggiri agli anziani Ci pagavano per fare sesso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Teramo si è svolto per rogatoria l’interrogatorio di garanzia delle due badanti romene, che si sono avvalse dell’assistenza legale degli avvocati Fioravanti e Carnevali, arrestate lunedì dagli agenti della squadra mobile su un’ordinanza di custodia cautelare in carcere di Annalisa Giusti. Madre e figlia hanno dato la stessa versione dei fatti: si recavano nelle abitazioni degli anziani per prostituirsi per cui i soldi che ricevevano erano esclusivamente frutto di meretricio. Le loro dichiarazioni sono state verbalizzate e a breve trasmesse al Gip di Ascoli il quale, dopo averle esaminate, dovrà prendere la decisione se concedere o meno gli arresti domiciliari alle due donne, attualmente recluse nel carcere femminile di Castrogno a Teramo. Madre e figlia in concorso sono accusate di aver messo a segno sette furti, di cui uno al centro commerciale Al Battente.