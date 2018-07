La badante è sotto sfratto appello dell'assistita: «E' malata, qualcuno la aiuti»

di Cristiano Pietropaolo

ASCOLI «La mia badante verrà sfrattata e tutto questo lei non può sostenerlo. Ha problemi di salute e rischia molto». E’ questo il grido d’aiuto di Lina, una signora ascolana che cerca di trovare una soluzione alla sua fedele e amata badante, Kehilila Bello, una signora nigeriana di 38 anni che da 12 anni vive in Italia ma che adesso rischia di non avere più un tetto dove vivere con i suoi due figli. La signora Lina sta cercando in tutti i modi una via per salvare la dignità di Kehilila e famiglia.«I sindaci di Castorano e Spinetoli le avevano detto che avrebbero trovato una soluzione per lei, ma, al momento, non è stato fatto niente».