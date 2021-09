Non si trovano gli autotrasportatori, Confartigianato avvia un corso per i giovani

ASCOLI - A tinte fosche il presente dell’autotrasporto: carenza di autisti, problemi alle infrastrutture, difficile ricambio generazionale. Richiama così l’attenzione alla questione Paolo Zengarini, responsabile trasporti Confartigianato Macerata–Ascoli–Fermo. «Le aziende locali hanno grossa difficoltà a rispondere alle richieste dei committenti, spesso sono costrette a rinunciare» sostiene.



Per dare ossigeno alla categoria ecco un corso per l’accesso alla professione, frutto di una convenzione tra l’associazione e la Serma srl, soggetto accreditato per la formazione. Il corso di idoneità professionale è rivolto ai soggetti che intendono intraprendere l’attività di autotrasporto merci per conto terzi con veicoli di massa complessiva superiore ai 3,5 tonnellate ed è finalizzato alla preparazione dei candidati che sosterranno l’esame per il conseguimento dell’attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi della Unione europea. Il requisito è indispensabile per l’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. «Il corso comprende ben 150 ore di lezione, partirà il prossimo 4 dicembre, si chiuderà il 27 marzo 2022: tra le materie il diritto, sicurezza stradale, gestione commerciale e finanziaria», afferma Monica Giardini, responsabile progetto Serma.



Requisito per la partecipazione è l’assoluzione dell’obbligo scolastico; iscrizioni entro il 29 ottobre. «Le imprese iscritte alla Confartigianato beneficeranno di uno sconto sul costo del corso pari al 15%: da 2 mila a 1.700 euro» spiega Gianluca Sermarini, responsabile qualità della Serma. «Abbiamo ritenuto fosse opportuno creare sinergia con questo ente per dare una mano agli imprenditori e dare ai lavoratori specializzazione e professionalizzazione. Spero che tutte le imprese del territorio possano accogliere con favore questa iniziativa» dichiara Natascia Troli, presidente del direttivo di Confartigianato Ascoli.



