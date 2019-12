Ascoli, ragazza morta di leucemia fulminante, prosciolti 12 medici

ASCOLI - Non è da attribuire ad una condotta negligente dei medici la morte di Aurora Stella, la diciannovenne deceduta il 22 febbraio del 2016 a causa di quello che l’autopsia rivelerà come leucemia acuta promelocitica. Il gip del tribunale di Ascoli, Annalisa Giusti, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Mara Flaiani, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico dei 12 medici dell’ospedale Mazzoni e dell'ospedale di Torrette che ebbero in cura la ragazza, indagati per omicidio colposo. Ma la madre Daniela Massi, capogruppo in consiglio comunale non ci sta: "Ci sono ancora molti aspetti da chiarire".

