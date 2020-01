Ascoli, venduto all'asta il complesso dell'ex concessionaria Autolelli

Ultimo aggiornamento: 11:31

ASCOLI - Gli immobili dell’ex concessionariasono stati venduti all’. Ad aggiudicarsi per 900mila euro lo stabile situato nella zona industriale di Campolungo e che fino al 2011 aveva ospitato l’esposizione, l’officina e gli uffici di quello che era stato uno dei maggiori venditori di automobili della Fiat è stato un gruppo di imprenditori della Vallata del Tronto che si sono aggiudicati l’asta. Quella presentata dalla cordata di imprenditori locali è stata l’unica offerta ricevuta dalla curatela fallimentare è stata l’unica pervenuta e, pertanto, all’apertura della busta, è avvenuta l’aggiudicazione. Bisognerà ora attendere i tempi tecnici per procedere alla stipula del rogito notarile per il passaggio di proprietà che comunque dovrebbe avvenire nell’arco di pochi giorni. Con il ricavato della vendita dell’immobile posto in una posizione strategica, nelle vicinanze del centro commerciale e a poche centinaia di metri dallo svincolo del raccordo autostradale, la curatela fallimentare sarà in grado di onorare gran parte dei creditori che ancora devono essere soddisfatti.