L'auto del sindaco nel posto per disabili: paga la multa si scusa e ringrazia i vigili

ASCOLI - Anche il sindaco Castelli è stato multato, dai vigili urbani, per aver parcheggiato l’auto in uno stallo di sosta riservato ai disabili.Lo stesso sindaco, pubblicando sul proprio profilo Facebook il verbale di contravvenzione e il bollettino col pagamento subito effettuato di 59,50 euro, si è scusato con il seguente messaggio: “Chi sbaglia paga. La mia macchina è stata inavvertitamente parcheggiata in divieto di sosta (stallo disabili) e i nostri vigili hanno elevato immediata contravvenzione. Ho subito pagato il mio debito e colgo l’occasione sia di scusarmi per la disattenzione che di ringraziare i vigili urbani. Sono orgoglioso di loro e del loro rigore. In questa città non ci sono figli e figliastri”.