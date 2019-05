L'auto si ribalta e finisce nel giardino di una casa: grave una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - È ricoverata all’ospedale di Torrette una donna di 55 anni ascolana che ieri intorno alle 14,30, è rimasta coinvolta in un incidente stradale all’altezza di Palombare. La donna era alla guida della sua auto diretta verso casa. Per cause al vaglio dei carabinieri, giunta a pochi metri dal cancello di casa, nell’affrontare una semicurva, ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il muretto di recinzione per poi schiantarsi anche contro una colonna. A questo punto la macchina si è ribaltata finendo la sua corsa nel giardino della sua abitazione. L’elicottero del 118 è atterrato pochi minuti dopo e ha caricato a bordo la ferita. Nello schianto la donna ha riportato diversi traumi ed è tenuta sotto osservazione sebbene, al momento non sia in pericolo di vita. Nella mattinata di ieri, un altro incidente si è verificato sul raccordo autostradale tra Ascoli e Porto d’Ascoli.