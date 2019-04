L'auto in moto prende fuoco: â€‹il conducente salta fuori e si salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI – Paura questa notte nel centro di Ascoli, dove una vettura ha perso improvvisamente fuoco.L’allarme è scattato intorno all’1.30, quando i Vigili del Fuoco del Comando, sono intervenuti in centro città per l'incendio di un'autovettura. Per cause ancora, in fase di accertamento andava a fuoco il vano motore di un veicolo in transito. Il conducente, avvertito il pericolo, ha fermato l'auto, è saltato fuori e ha chiamato, immediatamente, il 115. Gli operatori accorsi sul posto hanno spento le fiamme limitandole al solo motore. Illeso il conducente.