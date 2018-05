L'auto resta in panne nel sottopasso allagato dalla pioggia: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Sottopassaggi allagati, macchine rimaste in panne, strade trasformate in corsi d’acqua e traffico in tilt. E’ questo il bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Piceno sin dalle prime ore di ieri e che ha proseguito per gran parte della giornata. Le abbondanti piogge hanno creato alcuni problemi anche ad Ascoli dove hanno comportato numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco. Il violento acquazzone di metà mattinata ha allegato alcuni sottopassaggi dove, in alcuni casi, sono rimaste bloccate automobili che in quel momento si sono trovate a passare da quelle parti.E’ questo il caso riscontrato sulla Piceno- Aprutina, allo svincolo per via del Commercio, nei pressi del Bazar dell’Assassino. Una automobilista non si è reso conto della gran quantità di acqua che aveva allagato il sottopassaggio e è rimasto bloccato con la propria macchina. Son o dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in salvo il conducente e a recuperare il veicolo. Prontamente, si è proceduto anche alla chiusura al traffico del sottopassaggio ferroviario che è rimasto interdetto fino a sera per evitare ulteriori inconvenienti.