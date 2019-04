Auto distrutta contro il palo della luce: conducente grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Grave incidente stradale ieri pomeriggio intorno alle 17 in via dei Peschi a Marino del Tronto, vicino alla strada Piceno Aprutina che conduce a Teramo. Un automobilista di 54 anni a bordo di una Micra Nissan ha perso il controllo della vettura che è sbandata andando a schiantarsi contro un lampione della pubblica illuminazione. Sul posto, dopo pochi minuti, è giunta un’ambulanza, inviata dalla centrale operativa del 118, che ha provveduto a trasportare l’automobilista di 54 anni al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove è giunto in codice rosso, ovvero in gravi condizioni a seguito dei traumi al torace riportati nel tremendo impatto.