L'auto cappotta dopo lo scontro: ​due feriti una donna in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - È ricoverata all’ospedale Mazzoni di Ascoli, dove è arrivata in codice rosso, la settanduenne che era alla guida di una delle due automobili che nella tarda mattinata sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Campo Parignano.Per cause che sono ora al vaglio degli agenti della polizia municipale giunti sul posto per i rilievi di rito, intorno alle 13, una Toyota Aygo e una Ford Focus si sono scontrate all’incrocio tra via Montegrappa e Via Nazario Sauro. Nello schianto una delle due vetture si è ribaltata e si è reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco per estrarre dall’abitacolo la donna che era alla guida. Anche il conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso.